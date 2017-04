FESTIBIKE 2017 22 et 23 AVRIL

publié le 19/04/2017 à 11:06

Le Festival Vélo pour Tous dans le Sud Toulousain : 22 et 23 Avril 2017



Chullanka, Vélo Trial Labege, BikeArt et VTT Coteaux 31 s'unissent pour vous proposer un évènement d ampleur pour 2017, un Festival Vélo Pour Tous

A l'espace sportif les RAMIERS de La Croix Falgarde



FESTIBIKE

Un salon 100% dédié au Vélo avec, des spectacles, des animations, des épreuves sportives et démonstrations de trial, pump track, descente impossible et bien plus encore…

Entrée libre et gratuite



La première édition du FESTIBIKE espace sportif les Ramiers de Lacroix falgarde, le 22 et 23 avril





FESTIBIKE un événement Fun Radio Midi-Pyrénées



> Festibike

GAGNEZ VOTRE VTT

Ecoutez Ethan entre midi & 16h sur Fun Radio, dès que vous entendez le signal du smash fun, soyez les premiers à appeler le 05 61 588 509 et gagnez votre VTT à l'occasion du FESTIBIKE



Avec Chullanka

Festibike CHULLANKA

FESTIBIKE

Festibike 2017 Flyer