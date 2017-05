Fête des pères: Gagnez la Xbox One + Le Jeu FIFA 17

publié le 26/05/2017 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et Super U Valdoie vous offrent la Xbox One comprenant le jeu Fifa 17!



Affrontez votre papa dans un duel sans merci: LUI, contre TOI! Mais comment faire sans console? Pas de problème, offrez la Xbox One à votre père! (Promis, il vous la prêtera ;) )

> FIFA 17 - Trailer officiel

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 90 45 00 et gagnez la Xbox One + le jeu FIFA 17!

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements dans le magasin Super U Valdoie et sur leur site web.



HORAIRES:ADRESSE:

30 rue de Turenne

90300 VALDOIE



Prêt, feu... SMASH !



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!







(Fin de l'opération le vendredi 02 juin 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)