Fêtez le nouvel an entre potes à Barcelone avec Fun Radio Côte d'Azur !

publié le 19/11/2017 à 12:39

Fun Radio Côte d'Azur et Renfe SNCF en coopération vous invitent à fêter le nouvel à Barcelone !



Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et partez faire la fête entre potes à Barcelone avec le transport en train et l'hébergement pour passez en 2018 en mode fiesta locaaaaa !



Avec Renfe SNCF et Fun Radio Côte d'Azur !