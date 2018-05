publié le 10/05/2018 à 17:15

Ecoutes Fun Radio Lorraine & Gagnes tes invitations pour l'avant-première du film

"EN GUERRE" Mardi 15 mai à 18h00 et 20h10 à UGC Saint Jean à Nancy

Choisis ta séance !

Pour en savoir plus rendez vous sur 103.30 et 103.40 Fun Radio Lorraine

Inscris toi

Joues également sur notre

page facebook Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Mail Tél & le Fun'Pass : TRAVAIL

En Guerre You Tube