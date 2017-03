FIZZY RACE TOULOUSE LE 21 MAI

publié le 16/03/2017 à 10:12

The Fizzy Race TOULOUSE

Inédit en France, première édition à Toulouse.



FIZZY RACE est une course pétillante et décalée qui vous propulsera hors de votre bulle pour entrer dans un univers délirant et hors du commun le temps d’une journée!

C'est une course caritative au profit de La Ligue Contre le Cancer avec pour but de partager, ensemble, un moment inoubliable, reflétant la solidarité.

Lieu et horaire

Base de loisirs de la Ramée

Ouverture 10h

Fermeture 19h



Au programme



Une course de 4 Km à faire entre potes ou en famille à votre rythme!

Tous les kilomètres profitez des nombreuses animations de la FIZZY RACE arrivée avec un dancefloor géant !

Des bulles, beaucoup de bulles

De la mousse colorée, beaucoup de mousse (oui, on aime la quantité)

Des lancers de poudre colorée

Des DJs

Des structures gonflables

Un Ventriglisseeeeeeee de 12m

Des terrains de sport mis à disposition

Des espaces détentes

Un espace restauration avec des food-trucks

Des stands de boissons

Fizzy Kit

DJ SET

Retrouvez Ethan de Fun Radio Toulouse pour l'arrivée de votre course

Toutes personnes mineurs inscrites et âgées de minimum 16 ans devront être munis d’une autorisation parentale et de leur carte d'identité le jour de la course sous peine de se voir refuser l'accès à celle-ci.