Fun Games Contest PES 2018 chez Au Five City Foot

publié le 08/11/2017 à 16:57

Venez affronter les meilleurs gamers de la Côte d’Azur chez Au Five City Foot à St Raphaël sur PES 2018 !



Fun Radio Côte d’azur présente les Fun Games Contest sur PlayStation 4, Jeudi 30 Novembre à 18H00.



Pour vous inscrire, envoyez "PES AU FIVE" à cotedazur@funradio.fr avec vos coordonnées complètes et numéro de téléphone.



Gagnez, PES 2018, des goodies et des parties de foot salle pour vous éclatez avec vos potes chez Au Five City Foot, 1319 Boulevard Jean Moulin à Saint Raphael avec Fun Radio Côte d'Azur !