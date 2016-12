Fun Games Contest sur FIFA 17 et PS4 !

Samedi 1er Octobre chez Cultura Puget sur Argens

Fifa 17

publié le 22/09/2016 à 10:13

FUN GAMES CONTEST FIFA 17





FUN RADIO Côte d’Azur présente les "Fun Games Contest" !



Toute l'année, affrontez-vous sur les meilleurs jeux.



Samedi 1 octobre à partir de 14h00 rendez-vous chez "Cultura Puget sur Argent*, venez jouer sur le jeu de football le plus attendu: FIFA 17 et gagnez votre PlayStation4 !



FIFA 17, avec de nouveaux modes de jeu, et des graphismes ultra réalistes !



Venez-vous mesurer aux meilleurs gamers de la Côte d’Azur avec FUN RADIO chez "Cultura Puget sur Argent" pour gagner FIFA 17 et votre PS4 !



Pour participer, envoyez-nous le code "FIFA 17" avec coordonnées complètes à l'adresse cotedazur@funradio.fr



La radio des jeux vidéo, c’est FUN RADIO Côte d’Azur, le son Dancefloor.