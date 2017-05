FUN PREND LE CONTRÔLE DE TON APPART !!!

publié le 22/05/2017 à 09:23

Fun Radio Toulouse et votre service de livraison Platines et Cockails vous offrent, votre soirée sur mesure directement à domicile samedi 17 Juin!



Apres Midi - Activités avec toute l'équipe de Fun Radio Toulouse,

Team #FunRadio Vs #Auditeurs

Soirée - Dancefloor directement chez vous avec BARMAN Professionnel, bar mobile, son, lumières, déco Fun Radio et le meilleur du son dancefloor mixé par ETHAN



Événement filmé et diffusé sur facebook live!



PRESENTATION

Platines et cocktails a été créé dans le but de sublimer vos soirées à domicile comme à l’extérieur, dans votre jardin, dans votre entreprise ou dans une salle louée à cette effet. Nous proposons à nos clients, un concept unique dans la région toulousaine. Nos compétences et notre professionnalisme, nous permettent de vous assurer une soirée organisée à 100 % : Barman, DJ, musiciens, danseurs…. Nous créons des cocktails et des playlists sur mesure. De plus, différents prestataires peuvent intervenir lors de votre événement (voir partie « Nos petits plus » sur notre site internet). N'hésitez plus, nous nous ferons un plaisir d’organiser vos soirées privées ou professionnelles.

Platines et Cocktails Site Web

Facebook Officiel

> Platines et Cocktails

GAGNEZ VOTRE SOIREE VIP A DOMICILE AVEC L'EQUIPE DE FUN RADIO TOULOUSE