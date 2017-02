Fun Radio Atlantique vous offre votre Petit Futé spécial Nantes !

Restaurants, bars, boutiques, artisans ... toutes les bonnes adresses de Nantes sont répertoriées dans le city guide. L'édition 2017 vient de paraître. Morgan vous l'offre tous les jours entre 12h et 16h. Pour jouer, inscrivez vous et écouter Fun Radio Atlantique, 103.4.

Le Petit Futé spécial Nantes, version 2017

par Yoko Trigalot publié le 17/02/2017 à 09:52

Régulièrement citée dans les classement des villes les plus agréables de France, la Cité des Ducs a tout pour plaire : située à seulement deux heures de train de la capitale, elle est pourvue d'un aéroport depuis lequel on peut s'envoler pour Londres, Berlin ou Rome... La capitale de l'Ouest est à la fois une ville à l'architecture contemporaine, remplie d'histoire et résolument tournée vers l'avenir.

Nantes recèle de trésors.

Que vous soyez de passage, nouvel arrivant ou résident permanent, le guide du Petit Futé vous propose les meilleures adresses de la métropole Nantaise. L'édition 2017 du City guide a fait peau neuve : nouvelle charte graphique ainsi qu'une nouvelle couverture et des rubriques claires pour vous permettre de trouver rapidement l'information que vous venez chercher.



456 pages dans lesquelles le Petit Futé a pris soin de mettre l'accent sur les lieux insolites, les établissements incontournables mais également les endroits branchés... De quoi découvrir la ville sous son meilleur jour.

Le City guide n'oublie pas non plus de répertorier les coordonnées des administrations ou de certains artisans.



