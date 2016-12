Avec en Live Bakermat pour un Party Fun au Choko à Nice

Christmas tour Nice

publié le 05/12/2016 à 17:39

Fun Radio Cöte d'Azur vous invite au Christmas Tour le 16 décembre, au bar le Choko à Nice !



Venez fêter les vacances de Noël, avec Adrien Toma, le Dj Bakermat et toute la team Fun radio Côte d'Azur.



Surprises, son dancefloor et cadeaux au programme !

START 18H



Pour y être, envoyez vos coordonnées complètes et le mot "Christmas Tour Nice" à l'adresse partyfun@funradio.fr



