Fun Radio Côte d'Azur et le Lido vous invitent à la soirée évènement Star Wars !

publié le 08/12/2017 à 16:59

FUN RADIO Côte d'Azur et le cinéma Lido à St Raphaël vous invitent à la soirée événement: "Star Wars by FUN RADIO"!



Samedi 16 décembre, assistez à la projection de "Star Wars épisode 8: Les dernier jedi" avec en ouverture un show de Guardian, l'école de sabre laser de Fréjus !



Ecoutez Flo entre Midi et 16h,



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez vos "places réservés" au multiplex le Lido pour assister à la soirée "Star Wars by FUN RADIO".



La radio qui détient la force, c'est FUN RADIO Côte d'Azur !