Fun Radio Côte d'Azur passe en mode été !

Tentez de gagner vos "sacs été"

Fun Radio mode été

publié le 06/07/2016 à 17:26

Cet été sur Fun Radio, prenez une vague de cadeaux !



Ecoutez Arthur entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur



Dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers au

0 498 120 120 et gagnez :



-Vos pass pour le plus grand parc aquatique de la Côte d'Azur, «Aqualand Fréjus»,

- Vos masques de plongée "Easy'Breath" avec Decathlon Fréjus

-Vos Montres « Maty watch » pour rester connecté tout l'été, ainsi que vos invit's pour les plus belles soirées dancefloor ( Electro Beach Music Festival, Summer Vibes...) et même votre PLAYSTATION 4 !















La radio de l'été, c’est Fun Radio Côte d’Azur, le son dancefloor