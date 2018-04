Fun Radio Côte d'Azur vous invite à Performance d'Acteur 2018

publié le 14/04/2018 à 16:25

Fun Radio Côte d'Azur vous invite à Performance d'Acteur

Une semaine pour retrouver sur scène les nouveaux talents comiques et découvrir les stars de l’humour : Claudia Tagbo, Bruno Salomone, Artus, Jeff Panacloc et bien d’autres…



Plus de 100 comédiens seront présents sur les planches cannoises du 20 au 27 Avril.



Comment gagnez vos invitations ?

Écoutez Fun Radio Côte d'Azur toute la journée, repérez le code associé à l'artiste de votre choix et envoyez le suivi de vos coordonnées complètes à l'adresse cotedazur@funradio.fr



Planning des codes à retrouver sur l'antenne de Fun Radio :



- Dimanche 15/04 : Jeff Panacloc

- Lundi 16/04 : Artus

- Mardi 17/04 : Emmanuel Barré

- Mercredi 18/04 : Alban Ivanov

- Jeudi 19/04 : Claudia Tagbo

- Vendredi 20/04 : Bruno Salomone





Ceci est le planning des codes à envoyer.. pour retrouver le programme et + d'infos, rendez-vous sur performancedacteur.com

Perf Acteur Affiche