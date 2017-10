publié le 22/10/2017 à 12:54



Fun Radio Côte d'Azur vous offre 500 euros pour vous faire plaisir au Printemps Polygone Riviera



Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur !





Dès que vous entendez le signal du Smash Fun,





Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,





Et tentez de gagner 500 euros à dépenser avec votre "personal shopper" pour vous conseiller et vous apporter toute son expertise mode !



Trouvez votre nouveau style avec Printemps Polygone Riviera à Cagnes sur Mer et Fun Radio Côte d'Azur.

Printemps Polygone Riviera