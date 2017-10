Fun Radio Côte d'Azur vous offre Call of Duty WWII

publié le 29/10/2017 à 15:16

Fun Radio Côte d'Azur et Activision vous offre le le nouveau jeu évènement Call Of Duty : World War II !



Ecoutez Flo entre 12h et et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120 !



Et gagnez Call Of Duty World War II pour revivre la seconde guerre mondiale en mode Solo, ou vous éclatez entre potes en mode multijoueurs ou en zombie !



Et à l'occasion d'Halloween, gagnez aussi vos boites de bonbon Haribo !