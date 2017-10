publié le 15/10/2017 à 17:32

Fun Radio Côte d'Azur vous offre Gran Turismo Sport sur PS4 !



Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez le premier à appeler le 0498 120 120,



Et gagnez Gran Turismo Sport sur PS4, le jeu de simulation automobile de référence, avec plus de 150 modèles de voitures, et des modes de jeux captivant, dans des environnements ultra-réalistes.