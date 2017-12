publié le 17/12/2017 à 00:53



Fun Radio Côte d'Azur et Sony vous offrent votre PS4 Pro !





Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez votre Playstation 4 à mettre sous le sapin, pour vivre le Noël le plus geek avec Fun Radio Côte d'Azur et Sony !