Fun Radio Ibiza Expérience à l'Accor hotels arena

publié le 10/04/2018 à 15:40

La troisième édition du rendez-vous électro accueillera à l'Accor hotels arena les plus grands DJs du moment : Armin van Buuren, Don Diablo mais encore R3hab et KUNGS. La famille Funradio sera aussi présente, Bruno, JB, Marion & Anne-So, Karel,... Alors soyez prêts pour le vendredi 27 avril 2018.





> Fun Radio Ibiza Experience Crédit Image : dailymotion | Date : 22/03/2018

