Fun Radio Live à la Cité des Congrès de Valenciennes

publié le 15/05/2017 à 08:57

Le 2 Juin 2017, FUN RADIO vous donne rendez-vous à la Cité des Congrès de Valenciennes pour un événement exceptionnel présenté par Marion et Anne-So, animatrices du Night Show diffusé du dimanche au jeudi, de 22 heures à minuit.



À cette occasion, vous retrouverez les meilleurs artistes du son Dancefloor. Parmi eux le producteur et remixeur Londonien Jonas Blue, qui a connu un succès mondial avec la reprise de Tracy Chapman Fast Car, Vitaa qui revient notamment avec le titre Peine & Pitié produit en collaboration avec l’artiste Stromae, le rappeur français Boostee qui nous a fait danser avec ses titres Pop Corn et Let Me Love, le Dj star et coach de l’émission The Voice Belgique, Quentin Mosimann mais également Jessy Matador, Makassy, Lumberjack, Singuila, BSSMNT et Maeva Carter.

Vous pourrez télécharger les places gratuites à partir du 15 mai 2017. Le lien sera communiqué dans cet article dès ouverture.



Rendez-vous le 2 Juin 2017 pour 4h de show exceptionnel ! Ouverture des portes à 18h30 et début du concert à 20h.



> Jonas Blue - Fast Car ft. Dakota

> VITAA - Peine & Pitié - Co-écrit et Co-composé avec STROMAE [Clip Officiel]

> Boostee - Pop Corn (Clip officiel)

> Makassy - Écartez-vous (Clip Officiel)