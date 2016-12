"Fun Radio Live" Côte d'Opale à Le Portel

C'est l'événement à "Le Portel". Une avalanche de stars pour une soirée INCROYABLE le Vendredi 03 Juin

publié le 23/05/2016

Le Chaudron du Portel va trembler le Vendredi 03 Juin avec le Fun Radio Live !

Sur scène, les meilleurs artistes Dancefloor du moment : Keen'V - Kungs - Julian Perretta - Makassy - Amine - Ridsa - Willy William ... mais aussi Maeva Carter - Nils Van Zandt - Michael Canitrot ... et d'autres surprises !



Concert organisé en association avec la Mairie du Portel.



Cette semaine , écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez vos Places + Transport pour le Fun Radio LIve !







Fun Radio Live - Vendredi 03 Juin - Le Portel

Quelques artistes présents :

