Fun Radio Marseille partenaire de la Zumba Fitness Night

publié le 19/07/2017 à 11:48

Dans le cadre de MP 2017 , Marseille Capitale du Sport , l'association PINK SPORT et la Ville de Marseille vous propose de participer à une soirée totalement dédiée à la ZUMBA® !



Une programmation exceptionnelle qui se déroulera le 4 Août de 19h à 22h

Une MASTERCLASS ZUMBA® pour tous les publics :

MASTERCLASS ( une ZUMBA PARTY de 3 heures avec des instructeurs internationaux de Dubai et Miami. Jay Bauzon & Abdel Rodriguez, entourés d'instructeurs de la région comme SONIA BENAMEUR.

Les chanteurs TONY MANDELL et RAGGA RANKS seront sur scène pour chanter leurs tubes !

Cette soirée est accessible à tous et GRATUITE !

Nous vous attendons nombreux !

Plus d'info ICI