Fun Radio Marseille présente FESTIV'AMU

publié le 09/10/2017 à 17:29

Au programme durant ces 2 jours :

Mercredi 11 octobre > Sportiv’AMU - 12h00/20h00 sur Marseille



C’est sur les plage du Prado que les étudiants et personnels pourront se dépasser avec plus de 14 sports terrestres et aquatiques, dont 5 activités sportives adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Retrouvez à cette occasion l'équipe de Fun Radio Marseille

Jeudi 12 octobre > Artist’AMU - 18h30/ 23h00 sur Aix-en-Provence

AMU a choisi le Grand Théâtre de Provence pour faire découvrir ses talents universitaires. Une soirée qui s’annonce forte en émotion avec ballet, jazz, spectacle de danse et bal décalé !