Fun Radio Marseille présente le TITE !

publié le 29/05/2018 à 13:50

Fun Radio Marseille et l'Université d'Aix-Marseille vous accueillent à l'occasion d'un événement sportif dans des conditions idéales au sein du parc naturel des calanques !

Du 1er au 3 juin 2018, le campus Luminy va vivre au rythme de la compétition, des animations et de la bonne humeur au travers du Trophée International des Talents Etudiants (TITE) un événement organisé par et pour les étudiants.

Du vendredi 1er juin au samedi 2 juin, des compétitions sportives (handball, basketball, volley-ball, football et bien d'autres) mais aussi activités culturelles et artistiques seront au rendez-vous !

Une grande activité fun est organisée avec de nombreuses structures gonflables pour permettre à chacun de profiter de l'événement.

Chaque participant peut s'inscrire à une épreuve uniquement et tenter de récolter le plus de points possibles avec son équipe pour permettre à sa délégation d'obtenir le plus de points afin de remporter le trophée !



Vous pourrez aussi profiter le samedi soir d'un repas en musique et d'une soirée de clôture. La retranscription de la finale du Top 14 viendra aussi s'ajouter à ce moment de convivialité !

Enfin, pour finir ce week-end en beauté, partez à la découverte du parc national de Luminy le dimanche 3 juin et profiter du soleil de la "ville la plus ensoleillée de France".