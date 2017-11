Fun Radio Marseille présente les 10KM de La Provence

publié le 09/11/2017 à 12:15

Fun Radio Marseille présente les 10 kms de La Provence, les 18 et 19 novembre !

Organisée par l’ASPTT Marseille, les 10 kms de La Provence sont de retour, toujours dans un cadre exceptionnel, entre les plages de David et le parc Borely!

Au programme: 10 kms, 5kms et des courses pour Kids Mac donald

Venez courir seul, entre potes ou en famille, à chacun sa course !



La fête du running c’est les 18 et 19 novembre prochain sur les plages du Prado avec les 10 kms de La Provence.

Inscription sur KMS.fr