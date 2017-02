Fun Radio Marseille t'invite à skier à Risoul !

Ecoutez Jon et repérez le #SmashFun pour gagner vos forfaits de ski !

Risoul

par Eddy publié le 19/02/2017 à 12:13

Cette semaine, Fun Radio Marseille vous offre votre vos forfaits de ski direction: Risoul, la PLUS intime des grandes stations à 2H30 seulement de Marseille !



Tous les jours, écoutez Jon entre midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du #SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1, et tentez de repartir avec vos 5 forfaits journées pour dévaler les pistes de Risoul avec vos amis !



Venez profiter du domaine de la foret blanche et ses 185 Km de piste grace à Fun Radio Marseille !