Venez voir l'avant-première du film ALIBI.COM dans votre salle la plus proche à Marseille !

alibi.com

par La rédaction de Fun Radio Marseille publié le 23/01/2017 à 12:29

Gagnez vos invitations pour l'avant-première exceptionnelle du film ALIBI.COM, le 02 Février 2017 :

Au Prado à Marseille, au Pathé Plan de Campagne ou au MEGA CGR de Vitrolles !

-

> ALIBI.COM – Bande-annonce

C'est l'histoire de Greg, fondateur de l'entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

Un film réalisé par Philippe Lacheau

Acteurs : Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Nawell Madani, Medi Sadoun, Norman…





Pour gagner, envoyez un mail à marseille@funradio.fr avec en objet : Alibi.com et le ciné de votre choix !