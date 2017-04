Fun Radio Marseille vous offre de l'Escape Game !

publié le 18/04/2017 à 01:46

FUN RADIO MARSEILLE et IMMERSIO, le nouvel Escape Game de La Ciotat, vous lancent un défi ! Une salle, une équipe, 1 heure pour s'évader !



Ecoutez Jon tous les jours entre midi et 16h, sur FUN RADIO MARSEILLE, dès que vous entendez le signal du Smash Fun appeler FUN RADIO MARSEILLE au 04 91 33 103 1 et remportez en exclu vos sessions pour 3 personnes chez IMMERSIO votre nouvel Escape Game Zone Athélia 4 – 67 avenue du jujubier – La Ciotat !



IMMERSIO est à retrouver sur Facebook ICI