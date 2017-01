Fun Radio Marseille vous invite à Serre-Chevalier !

par La rédaction de Fun Radio Marseille publié le 21/01/2017 à 17:30

Fun Radio Marseille vous offre une semaine pour deux personnes au grand air, dans la station de Serre Chevalier !



Ecoutez Jon entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 04 91 33 103 1 ...

Et gagnez une semaine de pure glisse au Club Marmara de Serre-Chevalier, la plus grande station des Alpes du Sud !

Serre Chevalier

Avec ses agences de voyages, sa collection exclusive d’hôtels et de clubs, ses navires de croisière et ses 6 compagnies aériennes, parmi lesquelles Corsair, TUI s’impose comme le numéro 1 mondial du voyage. Implanté en France depuis 2001 à travers les marques Nouvelles Frontières, Marmara, Passion des îles et Aventuria, TUI propose une offre de voyages infiniment variée, dans plus de 180 destinations.

