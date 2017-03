Fun Radio Marseille vous offre votre skateboard !

publié le 20/03/2017 à 01:19

Toute la semaine sur Fun Radio Marseille, gagnez votre pack de Skater avec TITCH l'école de skate Jean Postec à Aix En Provence



Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16H :

Dès que vous entendez le signal du Smashfun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de gagner votre planche de skate et votre initiation avec le champion du monde de skate Jean Postec !

Votre pack de SKATER c'est avec TITCH école de skate Jean Postec Aix-en Provence & Fun Radio Marseille



>>> Bénéficiez de 20% de réduction sur les planches et les cours TITCH, en utilisant le code PROMO : FUNRADIOMARSEILLE sur le site de l'Ecole, www.titch-skate.fr