Fun Radio Méditerranée et Renfe SNCF vous invitent à Barcelone !

publié le 23/03/2018 à 22:22

Comment ça ? Vous vivez dans l'Hérault et l'Aude et vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller visiter Barcelone ? Elle est si près de nous et pourtant si exotique, c'est un dépaysement total ! Sur place vous y découvrirez les fameuses Ramblas, les nombreuses boutiques, bars à tapas, une architecture absolument exceptionnelle avec notamment les œuvres de Gaudi dont la Sagrada Familia, le Parc Güell, mais aussi son bord de mer de rêve ! Toute cette semaine, branchez-vous sur le Son Dancefloor de votre radio préférée, et embarquez avec la personne de votre choix !



Vous partirez à deux donc dans la capitale de la Catalogne avec Renfe-SNCF en coopération, vous dormirez à l'hôtel, et vous aurez tout le loisirs de découvrir cette ville magnifique ! Pour tenter votre chance, écoutez Arthur entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, repérez le signal du Smash Fun et appelez le 04 67 602 625.