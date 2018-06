publié le 19/06/2018 à 10:42

Fun Radio Midi-Pyrénées présente la 3 ème épreuve de Watercross au lac des bonnets à Muret les 30 Juin et 1er juillet



Pendant 2 jours, assistez au championnat Occitanie de Jet Ski

Animations, démonstrations et présence du champion de France 2017 et champion du monde 2018

Parking gratuit, restauration sur place !

Gagnez votre baptême de jet ski

Le championnat régional de Watercross 2018, 3ème épreuve, c’est les 30 juin et 1er juillet au lac des bonnets à Muret



Plus d’infos sur http://jetski-occitanie.com



Avec Fun Radio Midi-Pyrénées