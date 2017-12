Fun Radio Nîmes partenaire de I Love Techno Europe à Montpellier

publié le 08/12/2017 à 16:10

Toute l'équipe de Fun Radio Nîmes vous donne rendez-vous le 16 décembre prochain pour la nouvelle édition du festival I Love Techno Europe 2017, au parc expo de Montpellier !



Avec un line-up d'une vingtaine de DJs venus des quatre coins du monde pour nous ambiancer toute la nuit dans 3 rooms survoltées de sons et de lumières !

La Red Room avec Agents of Time, Citizen Kain (live drums), Jeff Mills, Paul Kalkbrenner presents "Back To The Future", Rødåd, Sam Paganini.



La Green Room avec Agoria b2b Oxia, Boris Brejcha, Etienne de Crécy (DJ set), Romulus, The Blaze.



La Blue Room avec Dimension, Ecraze, Graphyt, Herobust, Killbox, Manu le Malin, Zomboy.



> I LOVE TECHNO EUROPE 2017 - TEASER

Pratique :

- Billetterie

- Ouverture des portes à 18h00

- Tramway ligne 3 direction Pérols étang de l'Or

- Sécurité : Pour savoir ce que vous pouvez prendre avec vous ou non



Vous souhaitez faire partie des 20 000 festivaliers présents ce soir-là ? Fun Radio Nîmes vous invite !Pour tenter de gagner vos invitations* (2 par gagnants) écoutez Fouco sur Fun Radio Nîmes entre 12h et 16h.

Vous pouvez également tenter votre chance en cliquant sur "participer" ci-dessous. Les gagnants seront prévenus par e-mail.



I Love Techno Europe 2017

*Invitations réservées à des personnes majeures.