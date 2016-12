Fun Radio Nîmes vous invite à la soirée No Limit au Laser Game Evolution

Le 30 décembre, on se retrouve au Laser Game Evolution de Nîmes pour la soirée No Limit Noël et vous offrir un max de cadeaux !

Laser Game Evolution No Limit

par La rédaction de Fun Radio Nîmes publié le 21/12/2016 à 16:22

A partir de 20h, Fun Radio Nîmes vous invite à fêter Noël au Laser Game Evolution de Nîmes !

Venez défier vos potes ou votre famille dans un espace de 1000 m2 avec deux labyrinthes de plus de 700m2.



A gagner :

- 2 Pass VIP (6 mois de Laser Game gratuit)

- Cadeaux Fun Radio Nîmes

- Places Laser Game Evolution



Adresse :

314 avenue Pierre Mendes France, Nîmes 30000



Souvenez-vous, on avez déjà fêté Halloween là-bas et c'était magique !

Laser Game Evolution Halloween





Pour gagner vos invitations à la soirée No Limit du Laser Game Evolution Nîmes, jouez ici :