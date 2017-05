Fun Radio, partenaire de l'événement Le Court Festival

publié le 15/05/2017 à 14:47

Vous vous sentez l'âme d'un réalisateur de cinéma ? Vous avez 3 minutes pour convaincre le jury du Court Festival. L'événement, en partenariat avec Fun Radio, aura lieu à Clisson le 14 octobre prochain.



Mais avant de pouvoir séduire les professionnels, il va falloir récolter le maximum de votes du public. Pour cela, inscrivez vous ici. Vous avez jusqu'au 31 mai, minuit ! Douze court-métrages seront pré-sélectionnés puis soumis aux votes du jury, composé de spécialistes locaux et du public.

Et dans cinq mois, le festival se tiendra sur une journée de projection dans le cinéma Le Connétable de Clisson. Chaque projection sera ponctuée d'une pause d'échange entre le public, les équipes de film sélectionnées et le jury. Le public pourra assister à toutes les projections et votera pour leurs films favoris, tout comme le jury. Il y aura une pause déjeuné où les participants et les spectateurs pourront se restaurer s’ils le désirent.



Le Court Métrage est organisé par l’association La STORY-PROD. A sa tête, Oriane et Maxime deux lycéens de 16 et 17 ans passionnés de cinéma.



La participation est de 4€. L'événement est ouvert à tous, aux amateurs comme aux professionnels.