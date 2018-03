publié le 05/03/2018 à 22:34





Fun Radio présente le Roc d’Azur, le 1er événement VTT au monde.



Rendez-vous du 10 au 14 octobre au cœur de la base nature de Fréjus, en bord de mer.



Professionnels ou amateurs, adultes ou enfants, peu importe votre âge et votre niveau, le Roc d’Azur est le RDV de tous !



Course, randonnée, gravel, triathlon ou encore en vélo électrique, il y en a pour tous les goûts !



Pour ceux qui veulent découvrir les dernières innovations, le Roc d’Azur c’est aussi le plus grand salon VTT gratuit d’Europe !



Rendez-vous vite sur rocazur.com !

