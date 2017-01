Fun Radio t'invite au Tarbes Geek Festival

Fun Radio Hautes-Pyrénées t'invite à la première édition du Tarbes Geek Festival

Tarbes Geek Festival

par La rédaction de Fun Radio Hautes Pyrénées publié le 12/01/2017 à 16:48

Fun Radio Hautes-Pyrénées t'invite à la première édition du Tarbes Geek Festival, les 3 et 4 décembre prochains au Parc des Expositions de Tarbes.



Le Tarbes Geek Festival, c'est LE rendez-vous dans les Hautes-Pyrénées à ne surtout pas louper pour les amateurs de jeux-vidéos, de mangas, de la culture web, et de l'univers geek !



Parmi les invités, vous retrouverez de nombreux Youtubeurs comme Newtiteuf, Hugo André, Caljbeut, Jonathan Semah, et bien d'autres encore !



Pour tenter de gagner vos invitations, et peut-être votre pass collector d'une valeur de 35 euros, écoutez-bien Martin entre midi et 16 heures sur Fun Radio Hautes-Pyrénées et dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le premier à appeler le 05 62 53 29 10 (prix d'une communication normale), et remportez vos invitations pour le Tarbes Geek Festival !



Le Tarbes Geek Festival, un événement Fun Radio Hautes-Pyrénées, le son dancefloor !