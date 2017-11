Fun Radio vous envoie au Gala de l'UTBM

publié le 10/11/2017 à 16:43

Fun Radio Belfort vous offre 2 pass pour la remise de diplômes des étudiants de l'UTBM, ce serait trop bête de passer à côté d'une bonne grosse soirée pour fêter ça !



Au programme : Electro, rock, le groupe La p'tite fumée et la présence de l'artiste Fun Radio YALL !

> Yall - Hundred Miles ft. Gabriela Richardson

RDV le 18 Novembre 2017 pour 21H30 à l'Axone de Montbéliard à l'occasion de l’événement de l'année : le Gala de l'UTBM





Ça se terminera uniquement le lendemain à 4H du mat' donc la nuit va être longue !

Soirée à thème sur l'Espace !

Plus d'infos et réservations sur le site du Gala !



OUVERT A TOUS

UTBM Gala

Transports :

Navettes aller-retour GRATUITES entre l'Axone de Montbéliard & les villes de :

- Belfort

- Sevenans

- Montbéliard !



Conditions d'entrée :

Une tenue correcte est exigée pour la soirée, donc soyez au TOP !

Et si vous venez déguiser en cosmonaute, ce serait le feu ;)



Adresse :

6 rue du Commandant Pierre Rossel

25201 MONTBELIARD

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez 2 pass pour la gala de l'UTBM !



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!

> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



Prêt, feu... SMASH !

Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!



(Fin de l'opération le vendredi 17 novembre 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)

