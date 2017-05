Fun radio vous offre vos dossards pour la Crazy Up

publié le 26/05/2017 à 11:16

Cette année encore, Fun radio est partenaire de la Crazy Up.



L'événement sportif aura lieu les 10 et 11 juin prochain à Remouillé près de Nantes.

Au programme : une course de 10 km parsemée d'obstacles, tous les 500 mètres environ. Avec de la boue, de l'eau, de la paille...et de nombreuses surprises, le tout dans une ambiance fun.

Objectif ? La résistance et le dépassement de soi. Pas question de vitesse dans ce défi sportif qui s'inspire des parcours du combattant.

Amateurs des sensations... inscrivez-vous ci-dessous pour tenter de participer à la course "la plus folle de l'Ouest" en vous inscrivant ci-dessous.