Fun Radio vous offre votre paire de WIZWEDGE

publié le 17/10/2017 à 12:35

Fun Radio Marseille et Intersport Grand Littoral vous offrent votre paire de chaussures foot ou rugby WIZWEDGE!

Elaborée par Jean-Luc GUER, podologue marseillais, avec le laboratoire de biomécanique de la fac d'Aix-Marseille, la Wizwedge réunit toutes les technologies les plus avancées pour la meilleure chaussure de sport du marché !



Grâce à la Wizwedge, vous subirez 80% de vibrations en moins au niveau des articulations, tendons et muscles, 40% de risques de fracture en moins, et 30% de gain en termes de restitution d'énergie !

Grâce à ses Wedge multiples, la Wizwedge s'adapte à tous les profils, tous les postes, et tous les besoins du sportifs !

Wizwedge Elite One

De nombreux footballeur professionnels ont adopté ces chaussures marseillaises :

-Benoît Cheyrou, ancien joueur de l'OM qui évolue aujourd'hui au Toronto FC

-Stéphane Mbia, milieu de terrain camerounais, qui a évolué sous les couleurs de l'OM entre 2009 et 2012

-Rod Fanni, défenseur de l'Olympique de Marseille

-Gaël Andonian, international arménien, joueur de l'OM prêté cette saison en Grèce

-Thomas Ephestion, milieu de terrain qui évolue au RC Lens

-Julien Lopez, milieu de terrain de Marseille Consolat

-Sandrine Brétigny, attaquante internationale française de l'Olympique de Marseille

-Caroline Pizzala, milieu de terrain internationale française de l'Olympique de Marseille

-Antony Gautier, arbitre international français

Et beaucoup d'autres...

Pour gagner, envoyez WIZWEDGE par mail à marseille@funradio.fr en répondant à cette question :

Où joue aujourd'hui l'ancien Olympien Benoit Cheyrou ?

Plus d'infos sur le site officiel de Wizwedge !