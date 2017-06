Gagne tes bracelets pour la Sardine Day !

publié le 07/06/2017 à 00:20

Fun Radio Marseille présente la Sardine Day, du 1er au 2 juillet Campagne Pastré.



Un évènement unique en Europe avec une journée et une soirée consacrées à la Glisse en toboggans aquatiques sous le signe de la sardine!

Parcourez et glissez dans Marseille le 2 juillet avec le son dancefloor grâce à la Sardine Run, une course ludique, en mousse et en musique sur 4KM. Participez à la Sardine Night fever le 1er juillet!

