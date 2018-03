Gagnez 100€ de bon d'achat chez Printemps Polygone Riviera

publié le 03/03/2018 à 18:52





Et si on remplissait votre dressing…… ?!!

A l'occasion de la journée de la femme, Fun Radio Côte d'Azur et Printemps Polygone Riviera vous offre un moment shopping……. Sans passer par la caisse !!!



Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,

Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez 100 euros pour vous faire plaisir chez Printemps Polygone Riviera à Cagnes sur Mer avec Fun Radio Côte d'Azur



printemps-polygone-riviera