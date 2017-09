GAGNEZ 150€ PAR JOUR A DEPENSER DANS LE VILLAGE DE MARQUES DE NAILLOUX

publié le 25/09/2017 à 08:27

Du 25 Septembre au 30 Septembre 2017

Écoutez ETHAN entre 12h et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées pour tenter de gagner une tenue d’une valeur de 150€ chez Guess, Kaporal, Le Temps des Cerises, Levi’s et Pepe Jeans London dans le village de Marques de Nailloux, Nailloux outlet village !



Dès que vous entendez le signal du "smash fun" appelez le 05 61 588 509



Comment écouter Fun Radio Midi-Pyrénées?

En FM :



- Toulouse & Castres et alentours : 105.9 fm

- Pamiers et alentours: 97.6 fm

- Foix et alentours: 98.7 fm

- Tarascson Sur Ariège et alentours: 90 fm



Sur Smartphone :



- En téléchargeant l'appli Fun Radio (gratuite) sur l'appstore & android - Activer la géolocalisation



Sur PC :



- Activer la géolocalisation sur votre explorateur : www.funradio.fr/direct



ob_e4dcaf_nailloux-outlet-village

OPERATION "JEAN MANIA" @ Nailloux

Samedi 30 septembre,de 14h à 18h - sur la place du Village.Animations en accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)



CONSEILS MORPHO POUR BIEN CHOISIR SON JEAN Atelier proposé par Pure Relooking.

CUSTOMISATION DE JEANS Atelier proposé par Les Roses de Louise.

CUSTOMISATION, NETTOYAGE ET RESTAURATION DE SNEAKERS Atelier proposé par Docteur Sneaker.