Gagnez 50€ d'achat pour la magasin Jour de Fête

publié le 02/06/2017 à 15:52

Vous organisez un anniversaire, un mariage, ou bien un enterrement de vie de garçon. Vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, et vous avez besoin de décorations, de déguisements, et toutes sortes d'accessoires. Jour de Fête est le magasin idéal pour cela. Tout ce dont vous avez besoin s'y trouve !



Situé rue Jean - Lauret à Nîmes, Jour de Fête est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. L'équipe du magasin vous accueillera et vous conseillera sur toute la gamme de produits que propose le magasin.



Gagnez 50€ d'achat pour le magasin Jour de Fête de Nîmes en écoutant Hans entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 (appel gratuit).