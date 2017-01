Gagnez deux places pour aller voir Messmer le fascinateur à l'Axone

Vous allez vivre une expérience interactive dont seul l'hypnotiseur tiens le secret! Alors, Prêt?

messmer

par Corentin publié le 13/01/2017 à 16:00

Fun Radio Belfort vous offre deux places pour aller voir Messmer le fascinateur Intemporel le 05 Février 2017 à l'Axone de Montbéliard!





Messmer fait vivre depuis quelques années à ses sujets sur scène, des expériences hors du commun à l'aide du transfert d'énergie, de l'hypnose, du magnétisme et quelques techniques qui lui sont propres.



Son succès est unanime, et lors de chacune des représentations, Messmer invite le spectateur à lâcher prise pour vivre une expérience exceptionnelle !

Messmer n'utilise AUCUN trucage! Sa force bienveillante suffit à vous transporter à la foi très loin, et tout près de ce que vous êtes au plus profond de vous-même...

Une aventure à partager le 05 Février prochain à l'Axone de Montbéliard.



> Messmer - Bande Annonce

Alors, prêts à tenter l'aventure?

Billetterie disponible dans les points de vente habituels





Billetterie PMR: 03 83 45 81 60

Infos billetterie:

Placement numéroté assis

> Carré or: 59,50€

> Cat 1: 49,50€

> Cat 2: 44,50€



Pour gagner deux places, écoutez Corentin entre midi et 16h sur Fun Radio Belfort. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez le premier à appeler le 03 84 90 45 00 !



