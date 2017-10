GAGNEZ LES DERNIERES PLACES POUR : APOCALYPSE Z A TOULOUSE LE 28 OCTOBRE

publié le 16/10/2017 à 07:45

ÉVÈNEMENT COMPLET ! DERNIÈRES PLACES A GAGNER SUR FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES

Fun Radio Midi-Pyrénées vous offre vos entrées pour l’APOCALYPSE Z



Le 28 Octobre 2017 dans la ville de Toulouse

Etes-vous prêt pour une invasion de zombies ? Venez tester votre instinct de survie lors de l’APOCALYPSE Z, un escape game grandeur nature où vous devrez échapper à une horde de zombie à travers de nombreuses missions et énigmes, le 28 octobre en pleine ville de Toulouse.



Cette semaine écoutez ETHAN entre midi & 16h.Dès que vous entendez le signal du smash fun, soyez les premiers à appeler le 05 61 588 509 et gagnez vos entrées pour l’Apocalypse Z.



Apocalypse Z, le 28 octobre, un événement Fun Radio Midi-Pyrénées



LIEN ÉVÈNEMENT FACEBOOK





> APOCALYPSE Z, Jeu de Rôles Grandeur Nature par l'association The Kmeleon

POUR PARTICIPER IL VOUS FAUT

>Être majeur (Vérification de la carte d'identité au départ du jeu)

>Être muni d'un certificat médical (aptitude à la course à pied) que nous vérifierons au moment de votre départ.

>Si vous êtes seul vous aurez la possibilité de vous greffer à une équipe sur place.> Etre déguisé ou pas (Les Go Pro sont encouragées)

> Avoir un minimum d'entraînement physique> Avoir pris connaissance du règlement

>Prévoir une bouteille d'eau au minimum par équipe>Prévoir une lampe frontale ou lampe de poche¿

> Tenue vestimentaire appropriée



Interdit :



> Aux mineurs

> Aux femmes enceintes

> Aux personnes à problème cardiaque

>Alcool et tous produits illicites

> Armes et autres interdits.

Une fouille des sacs sera effectuée à l'entrée du jeu.

¿> Aucun spectateur n'est autorisé sur le parcours, toute personne non joueuse sera écartée du jeu par la sécurité.



La direction se réserve le droit de refuser l'accès au jeu à toute personne représentant un danger au déroulement de l’événement.Nous comptons sur vous et votre sens des responsabilités pour le bon fonctionnement du jeu