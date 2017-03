Gagnez les dernières places pour Fun Radio Live à Tournefeuille le 18 mars 2017.

publié le 13/03/2017 à 08:21

Venez vivre l'événement de l’année 2017, aux portes de Toulouse.

Les salons Coupes Couleurs et Coiff’ Club présentent leur premier FUN RADIO LIVE, samedi 18 mars 2017, au Phare de Tournefeuille !

Le FUN RADIO LIVE vous invite pour une expérience unique avec les plus grands artistes FUN RADIO et plus de 3500 personnes pour danser sur le meilleur du son dance électro.



Bruno et toute l'équipe de la matinale de Fun Radio viendra présenter cet événement exclusif. Le Fun Radio Live se déroulera avec : Vitaa, Bormin, Boostee, Lartiste, Sound of legend, Henri PFR et Ofenbach. Venez faire la fête avec nous en direct depuis Tournefeuille.

Attention, places disponibles uniquement sur invitation !

Pour y être, inscrivez-vous gratuitement ci-dessous (dans la limite des places disponibles).



fun radio live tournefeuille

CONCERT GRATUIT SUR INVITATIONS.



Écoutez Ethan entre Midi & 16h sur Fun Radio Toulouse - Toutes les heures cette semaine, à son signal appelez le 05 61 588 509 et gagnez les dernières invitations pour deux personnes!



Fréquences Fun Radio Toulouse:



#Toulouse : 105.9

#Castres : 105.9

#Pamiers: 97.6

#Foix : 98.7

#Tarascon : 100



Et sur vos appli mobiles et internet en ACTIVANT la géolocalisation.