Gagnez Qui es-tu ? sur PS4 avec Fun Côte d'Azur

publié le 04/09/2017 à 10:05

Qui es-tu ? est un jeu sur la plateforme PS4.



Votre But ?



Essayez de savoir ce que chacun pense des autres ! Répondez à plus de 1 000 questions amusantes, participez des défis de dessin rigolos, des challenges de selfies et bien d’autres épreuves. Plus vous connaissez les joueurs présents, plus vous remporterez de points.



Pour gagnez votre clé CD du jeu, envoyez "Qui es-tu ?" à cotedazur@funradio.fr avec vos coordonnées complètes et numéro de téléphone.