Gagnez 1 an d'abonnement à la salle de sport !

publié le 09/10/2017 à 12:55

FUN Radio Méditerranée vous offre 1 an d'abonnement dans l’une des enseignes du groupe Runup !



Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Méditerranée,

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625

Et gagnez 1 an d'abonnement dans l’une des enseignes du groupe runup, soit 15 clubs présents dans le Gard et l’Hérault avec des espaces minceur, musculation et bien être à votre disposition.

Vous aurez la possibilité de bénéficier de conseils d'un coach, avec suivi personnalisé et détaillé !



La radio du sport, c'est Fun radio méditerranée