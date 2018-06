Gagnez vos accès VIP au Party Fun Live du 30 juin !

publié le 16/06/2018 à 10:38

A l'occasion des Beach Games, Fun Radio Méditerranée vous invite à l'une des plus grosses soirées de ce début de saison !

Accédez aux coulisses du PARTY FUN LIVE samedi 30 juin dès 20h, en présence de Jonas Blue, Sound Of Legend, Adrien Toma, The Wickeed et Saint-Lanvain.



Pour les rencontrer et assister au concert en mode "VIP", écoutez Fouco entre midi et 16h sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le SIGNAL du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 04 67 602 625

Et gagnez vos accès aux coulisses et aux artistes grâce à Fun Radio Méditerranée !