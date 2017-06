publié le 02/06/2017 à 17:08

C'est l'événement sportif à ne pas rater ! La Motiv'Run s'installe le 24 juin à Marguerittes.



Lors de cette journée, plusieurs courses seront organisées. Ce sont les enfants qui s'élanceront en premier, avec un départ donné à 10h. Au total 13 obstacles sur 800 mètres les attendent.

Pour les adultes, rendez-vous à 14h. Le parcours sera bien évidemment plus compliqué puisqu'il y aura 44 obstacles répartis sur 8 klm. Cependant, "vous n'êtes pas obligé d'être un grand sportif pour participer. Vous pouvez faire cette course par équipe, ou même en marchant." Explique Aurélie Calhiol, organisatrice de la Motiv'Run.



Cet événement a plusieurs facettes. En plus du côté sportif, il y a un côté festif "avec des activités pour les enfants comme des balades en poney. Il y aura aussi de la musique, un DJ assurera le show pour la soirée." Affirme Aurélie Calhiol. Et c'est justement cette ambiance qui fait "la différence avec les autres courses".



> LA MOTIV' RUN MARGUERITTES

Gagnez vos dossards pour la Motiv'Run en écoutant Hans entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 (appel gratuit).